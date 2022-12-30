Генсек НАТО убежден, что украинские атаки на военные объекты в России являются абсолютно законными.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и другие страны Альянса продолжить поставки оружия Украине.

"Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины - это самый быстрый путь к миру", - заявил Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он также убежден, что украинские атаки на военные объекты в России являются абсолютно законными. "Каждая страна имеет право защищать себя. Украина тоже", - сказал Столтенберг. Генсек НАТО отметил, что основой для этих ударов на территории РФ стали массированные российские атаки на гражданскую инфраструктуру.

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Комментируя возможность предоставления Украине ракет средней дальности, Столтенберг сказал, что "существует постоянный диалог между союзниками по НАТО и Украиной относительно конкретных систем".

Он также отметил, что ранее союзники по НАТО уже поставляли Украине дальнобойные системы. К ним относятся ракетные установки HIMARS, дальнобойная артиллерия и беспилотники.

Оружие для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в этом месяце, что Германия не будет передавать Украине танки западных образцов в одностороннем порядке. По его словам, передача Украине любого вооружения продиктована осторожностью, направленной на предотвращение прямой конфронтации между НАТО и Россией.

Отказал Берлин и Польше, которая предлагала передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot. В Минобороны Германии пояснили, что не имеют на своих складах систем Patriot, которые бы она могла отправить Украине. Имеющиеся у нее системы являются частью коллективной обороны НАТО.

Вместе с тем Германия передала Украине систему противовоздушной обороны Iris-T, что уже стоит на защите украинского неба. Также в сентябре ВСУ получили РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. Речь шла и о передаче четырех самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов к ним.

Между тем, 5 декабря издание The Wall Street Journal сообщило о том, что США тайно модифицировали переданные Украине ракетные установки HIMARS, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России, в том числе ATACMS. Впрочем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никаких тайных модификаций оружия, в том числе ракетных систем залпового огня (РСЗО), Вооруженные Силы Украины на фронте не используют.

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