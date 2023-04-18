Посетители сайта могут проверить, есть ли данные их родственников или близких в базе лиц, погибших на территории Украины.

В Министерстве внутренних дел Украины запустили веб-ресурс по информированию относительно потерь врага "Потерь.НЕТ".

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко.

Отмечается, что информация относительно объективной картины потерь армии России, незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР", частных военных компаний, участвовавших в вооруженной агрессии против Украины, отныне доступна на веб-ресурсе "Потер.НЕТ".

Видео дня

"Министерство внутренних дел Украины совместно с Национальной полицией Украины начали сбор информации о военных преступниках, совершивших преступления на территории Украины. Установлена информация о более 56 тысяч граждан России, а также представителей т. н. "ДНР" и "ЛНР", которые заходили на территорию Украины с оружием в руках и погибли здесь", - рассказал Тимченко.

Он отметил, что среди идентифицированных погибших также указаны представители ЧВК и других военных формирований, которые зашли на территорию Украины.

В МВД пояснили, что идея проекта возникла после того, как министр обороны России в сентябре прошлого года озвучил потери России в количестве 5 тыс. 937 человек, однако, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери оккупантов в то время составляли уже более 50 тыс. человек.

"Данные начали собирать из открытых источников. Этой деятельностью также активно занимаются волонтерские организации, телеграм-каналы, объективная картина потерь освещается в СМИ и социальных сетях. Поэтому было принято решение собирать эту информацию в одном месте для того, чтобы можно было убедиться в реальных потерях врага, которые сегодня есть", - отметил Тимченко.

Так, по состоянию на сегодня на сайте, который доступен каждому, содержится информация о 56 тыс. 827 представителей России, погибших на территории Украины. На сайте содержатся следующие данные погибших: фамилия, имя, отчество, место и дата гибели, а также фотография (при наличии).

Посетители сайта, в том числе и с территории России, могут проверить, содержатся ли данные их родственников или близких в базе лиц, погибших на территории Украины. Кроме этого, проверить информацию об определенном лице можно с помощью Telegram-бота "Потер.НЕТ", введя там данные погибшего.

"Мы собираем информацию из открытых источников - из некрологов, из СМИ, в социальных сетях, в группах памяти, которые начинают россияне в своих социальных сетях. Такая информация обрабатывается аналитиками Национальной полиции, а также курсантами Национальной академии внутренних дел и Харьковского национального университета внутренних дел. Базу постоянно дорабатывают, информацию получают ежедневно. Наше желание - получить информацию о каждом погибшем и довести количество идентифицированных лиц до того количества потерь врага, которое подает Генштаб ВСУ", - отметил представитель министерства.

Кроме того, он отметил, что каждый неравнодушный гражданин Украины может присоединиться к наполнению базы. Для этого нужно зайти на сайт и отправить на указанный электронный ящик информацию об известных данных погибшего врага. Эту информацию проверят, и если она подтвердится, то ею дополнят базу данных.

Последние потери РФ в Украине - данные Генштаба

Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля Генштаб Украины сообщил о ряде очередных потерь среди личного состава РФ. За прошлую дома удалось избавить украинские территории от 470 оккупантов.

Всего защитники Украины ликвидировали на фронте около 183 тыс. 130 солдат РФ. Также удалось существенно сократить количество вражеской техники: уничтожено 1 танк, 11 бронированных машин, 6 артсистем врага, 6 БПЛА и 2 средства специальной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: