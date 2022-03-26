Сейчас в Украине разрабатываются планы восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры страны.

Российские оккупанты с начала военного вторжения разрушили в Украине около 4,5 тыс. жилых домов и 100 заводов и предприятий.

Об этом во время брифинга сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Окончательный подсчет инфраструктурного ущерба можно будет произвести после прекращения военных действий и разминирования территорий, говорит чиновник.

"Я не буду предоставлять конкретные цифры. Речь идет о десятках миллиардов долларов, предварительно. Потенциально мы можем перейти и на большие показатели. По категориям разрушенного и поврежденного имущества – речь идет примерно о 4,5 тыс. жилых домов, около 100 заводов и предприятий, около 400 учебных заведений, 150 учреждений здравоохранения", – сказал он.

В правительстве Украины 15 марта заявили, что сейчас на восстановление в стране всего, что изуродовал агрессор, предварительно требуется 565 миллиардов долларов США.

"Собственно, это те средства, которые потребуются, чтобы восстанавливать наше государство – и за счет средств репатриации РФ, и за счет средств наших партнеров", –сказал премьер Шмигаль

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