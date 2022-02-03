Министр отметил, что при том, что Украина укрепляет свою оборону, она рассчитывает на политико-дипломатическое урегулирование как базовый сценарий решения конфликта между Украиной и Россией.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на Донбассе уже 21 день нет боевых потерь среди украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

По словам министра, ситуация на передовой пока контролируемая, а интенсивность провокаций со стороны российских подразделений в последнее время невысокая.

Он добавил, что на Донбассе сейчас фиксируют значительное уменьшение количества боевых потерь.

"У нас уже 21 день не погибло ни одного нашего воина в результате действий врага... Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Это не идеальный, но это уже режим прекращения огня, который начинает работать", - сказал Резников.

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Министр отметил, что при том, что Украина укрепляет свою оборону, она рассчитывает на политико-дипломатическое урегулирование как базовый сценарий решения конфликта между Украиной и Россией.

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