Предусмотрена возможность создания военно-врачебных комиссий при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, а также при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

За закон относительно работы военно-врачебных комиссий (регистрационный номер №9154) проголосовало 287 народных депутатов.

Военно-врачебные комиссии (ВВК) решают вопрос степени пригодности к военной службе, предоставления отпуска военным в связи с болезнью, увольнения их со службы по состоянию здоровья после получения ранений.

В соответствии с законом, военно-врачебную экспертизу могут теперь осуществлять не только военно-врачебные комиссии, но она может осуществляться и при при учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, при необходимости – других органов или военных формирований сектора безопасности и обороны,

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Предусмотрена возможность создания военно-врачебных комиссий при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, а также при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Работа ВЛК в Украине - детали

Один из авторов законопроекта 9154, председатель комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий отмечал, что ВВК сейчас чрезвычайно перезагружены из-за продолжающейся мобилизации и последствий активных боевых действий. По его словам, военным и призывникам приходится занимать очередь на обследование в 5 утра и долгое время ждать приема. Много есть жалоб от граждан, которые проходят эти комиссии.

Правительство разрешило создавать военно-врачебные комиссии. Для усиления способности ВВК в программе медицинских гарантий вводится новый пакет, который позволит привлечь к работе комиссий гражданские медучреждения.

В Минобороны рассказали о результатах проверки работы военно-врачебных комиссий в районах боевых действий. В тех ВВК на востоке, которые неудовлетворительно работают, и на какие есть жалобы, планируют провести работу и решить проблемные вопросы.