По словам министра, разрушать логистику врага - это нормальная тактика.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжат наносить удары по временно оккупированному Крыму и Керченскому мосту.

В интервью каналу CNN он объяснил что, Крым и Крымский мост - это законные цели для Сил обороны, поскольку удары по ним снизят боеспособность оккупационных войск и помогут спасти жизнь украинских воинов.

"Это нормальная тактика - разрушить логистические линии вашего врага, чтобы лишить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше еды и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них", — добавил Резников.

Видео дня

Удары по Крыму - последние новости

С начала полномасштабной войны на переправе между оккупированным Крымом и материковой Россией уже дважды раздавались взрывы. Впервые это произошло в октябре 2022 года, когда в результате взрыва обрушилась часть переправы и возник сильный пожар на железнодорожной части моста.

17 июля 2023 года объект пострадал от атаки дронов. В СБУ пообещали поделиться подробностями взрыва на Крымском мосту после окончания войны.

При этом с момента подрыва уже несколько раз перекрывали мост. Только за прошедшие сутки это происходило по меньшей мере трижды.

Кроме того ВСУ практически ежедневно взрывают переполненные склады со снарядами оккупантов на территории Крыма. По словам эксперта, эти запасы нужны россиянам для того, чтобы оборонять полуостров на случай оперативного окружения.

Вас также могут заинтересовать новости: