Захватчики ограничили доступ в четыре населенных пункта.

Военные армии Российской Федерации усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной части Запорожской области. В некоторые населенные пункты захватчики ограничили доступ.

По информации Генерального штаба ВСУ, в населенных пунктах Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Млечное россияне запретили въезд украинцам, у которых нет местной регистрации.

Кроме того, в Горностаевке Херсонской области возникли серьезные проблемы с мобильной связью российских операторов. Местные оккупанты заявили, что проблемы возникли якобы из-за ударов Вооруженных сил Украины.

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Ситуация в Запорожской области - последние новости

На фоне массовых взрывов на временно оккупированной территорий Запорожской области появилась информация об эвакуации захватчиков и их пособников. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что предатели обсуждают уничтожение документов перед бегством.

В селах между Токмаком и Васильевкой россияне с помощью громкоговорителя призывают жителей эвакуироваться.

Кроме того, 1 мая Центр национального сопротивления сообщил, что во временно оккупированных районах региона оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей.

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