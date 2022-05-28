Maxar сделала фото со спутника мест боев армии России и украинских военных ВСУ на Донбассе.

Российские войска развернули тяжелые артиллерийские системы в частично неподконтрольных Украине Попасной и Лимане.

Спутниковые снимки были сделаны компанией Maxar, передает Sky News.

Современные технологии не только зафиксировали развертывание российской артиллерии на оккупированных территориях, но и бронетанковые подразделения, двигавшиеся в сторону Лимана.

Кроме этого, на спутниковых снимках Maxar можно увидеть воинские части ВС РФ, дислоцирующихся в Попасной, которые оккупанты могут задействовать для продвижения на Северодонецком направлении.

На опубликованных компанией кадрах также видны последствия массированных артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Донбасса, которые совершались русскими войсками. В результате атак, судя по спутниковым снимкам Maxar, были разрушены десятки жилых домов и зданий в самой Попасной, а также к юго-востоку от оккупированного населенного пункта.

Также зафиксировано, что российские войска дислоцировались в поселке Колодязи, что примерно в 11 километрах к северо-востоку от Лимана. Транспортные средства размещены возле зданий по всему городу.

Отметим, по данным британской разведки Россия пытается захватить Лиман для следующей фазы наступления на Донбасс.

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