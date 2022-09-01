Зафиксировано 7 грузовиков, которые выехали из Мариуполя в сторону Мангуша.

В Мариуполе зафиксировали движение военной техники РФ в сторону Мангуша и Бердянска.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

"Фиксируем движение военной техники. Сегодня около 8: 30 семь грузовиков с отметкой "V" с боекомплектом въехали в Мариуполь с направления Донецка. За остановкой в ТЦ "Метро" проехали в сторону Мангуша", - отметил он.

Видео дня

По словам Андрющенко, утром 17 грузовиков с военными ("живая сила") из Мангуша выехали в направлении Бердянска.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ начала активную фазу военных учений "Восток-2022". По информации Генштаба, стратегические учения продлятся до 7 сентября. К маневрам планируется привлечь до 50 тысяч человек, что в 5-6 раз меньше, чем в прошедшие годы.

Вас также могут заинтересовать новости: