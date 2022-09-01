Стратегические учения продлятся до 7 сентября.

Сегодня, 1 сентября, Россия начала активную фазу военных учений "Восток-2022". Учения пройдут на девяти сухопутных полигонах, а также в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей

Об этом во время брифинга в Military Media Center сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"Согласно планам руководства РФ, в текущем году основной мерой подготовки войск агрессора должны стать стратегические командно-штабные учения ВС РФ под названием "Восток-2022", активная фаза которых началась сегодня и продлятся до 7 сентября", - рассказал он.

Видео дня

Громов также сообщил, почему военные РФ будут уделять особое внимание во время этих учений. Они сконцентрируются на комплексном применении наземного и воздушного компонентов во время ведения оборонительной и контрнаступательной операции. Отмечается, что военные будут проводить учения, "учитывая опыт, полученный во время боевых действий в Украине и Сирии".

"Учения пройдут на девяти сухопутных полигонах, а также в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей. К маневрам планируется привлечь до 50 тысяч человек, что в 5-6 раз меньше, чем в прошедшие годы", - добавил бригадный генерал.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ отбили все попытки наступления русских и заставили врага отойти.

Вас также могут заинтересовать новости: