В этом году в Мариуполе учебные заведения почти пустые.

Мариупольский горсовет показал, каким было и каким стало после оккупации россиянами 1 сентября в городе.

Фотографии опубликовали в Telegram-канале мэрии.

"Никаких линеек и "первого" звонка. В оккупированном Мариуполе день знаний прошел без детей. Учебные заведения в городе почти пустые. Как например в школе №41. Коллаборанты побоялись выстраивать детей, чтобы не показать, насколько их мало. Ведь это разрушает всю пропаганду о "возрождении" города. Еще одно доказательство, что рашисты могут только врать и готовить заказные сюжеты", – отметили в мэрии.

Відео дня:

Там показали фото двора одной из городских школ. На кадрах можно увидеть немногочисленные скопления взрослых, детей нет, выбитые в результате сокрушительных ударов по городу окна заклеены пленкой и забиты фанерой.

Показали и фото с прошлых лет, когда в украинский город еще не пришел "русский мир", и в школах в этот день раздавался детский смех.

"Торжественная линейка, улыбающиеся учителя, радостные дети и первый звонок. Таким мы помним 1 сентября в мариупольских школах. Тысячи детей садились за парты в заведениях, которые с каждым годом становились лучше. Классы наполнялись современным мультимедийным оборудованием, школы получали ремонты. К сожалению, все это было прервано 24 февраля 2022 года. Российские оккупанты разрушили школы одну за другой", – акцентируют в мэрии.

Там подчеркивают: мы вернем наш город и отстроим каждую школу.

"Наши дети снова будут улыбчивы и радостны в украинском Мариуполе!", – говорится в сообщении.

Советник городского головы Петр Андрющенко также рассказал, как первый учебный день проходит в единственной уцелевшей школе в городе, которая отныне является самой большой на всем Левобережье.

"Целый грузовик с оккупантами и военные патрули на подходе в школу. Осмотр взрослых и детей даже с пустыми рюкзаками. Кучка людей, учитывая плотность жителей. Никакого счастливого лица. И "классный час" (принудительный урок ненависти к Украине). При оккупантах именно так "празднуют" день знаний и начало учебного года", – написал он.

Как писал УНИАН, мэр разрушенного россиянами города Вадим Бойченко ранее сообщал, что городская власть планирует сформировать архитектурный каталог, который будет направлен на восстановление Мариуполя.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрюшенко заявил, что власти Мариуполь рассчитывает на деоккупацию города в течение 2023-го года.

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