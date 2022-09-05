Евгения Бабакова пошла с мамой на рынок 9 марта, домой она не вернулась.

В Мариуполе в результате авиаудара погибла студентка, однако о ее смерти стало известно только сейчас. Российская бомба убила девушку 9 марта, когда она пошла на рынок со своей матерью.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского медицинского университета.

"Печальная весть на днях ворвалась в дружную семью Херсонского государственного университета. В Мариуполе от удара авиабомбы погибла студентка III курса первого (бакалаврского) уровня высшего образования специальности 226 Фармация, промышленная фармация заочной формы обучения медицинского факультета Евгения Бабакова", - говорится в сообщении.

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Девушка жила в Мариуполе и перестала выходить на связь 5 марта. А 9 марта она пошла на рынок, рядом с которым взорвалась бомба, сброшенная рашистами на город. В университете надеялись, что девушка выжила. Однако сейчас стало известно, что она погибла.

"Трудно найти слова, невозможно заживить горечь от потери юной, красивой девушки... Пусть доброе, светлое воспоминание о девушке станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти всех, кто ее знал. Скорбим, низко склоняем головы в скорби... Пусть душа погибшей обретет вечный покой... Вечная память...",- добавили в университете.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ ужесточает полицейский режим на юге, чтобы удержать людей для "референдума".

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