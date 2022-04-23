Оба ребенка играли в мариупольском театре.

В Мариуполе погибли две маленькие девочки-актрисы. Елизавета и Соня играли в театре.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе погибли две девочки, две очаровательные маленькие актрисы Елизавета и Соня. Которые обе играли Люсси в спектакле Мариупольского театра "Лев, Колдунья, платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии". Какой печальный символизм учитывая то, что "Хроники Нарнии" родились в Лондонском метро во время бомбежек Британии нацистами", - написал он.

Андрющенко выразил соболезнования родственникам и близким девушек. Он отметил, что никто не забудет погибших детей, а оккупантам нет и не может быть прощения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Рубежном оккупанты похитили и насиловали женщину, пока дома ее ждали дети.

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