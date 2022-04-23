В Мариуполе погибли две маленькие девочки-актрисы. Елизавета и Соня играли в театре.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Мариуполе погибли две девочки, две очаровательные маленькие актрисы Елизавета и Соня. Которые обе играли Люсси в спектакле Мариупольского театра "Лев, Колдунья, платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии". Какой печальный символизм учитывая то, что "Хроники Нарнии" родились в Лондонском метро во время бомбежек Британии нацистами", - написал он.
Андрющенко выразил соболезнования родственникам и близким девушек. Он отметил, что никто не забудет погибших детей, а оккупантам нет и не может быть прощения.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Рубежном оккупанты похитили и насиловали женщину, пока дома ее ждали дети.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Буче найдено 412 убитых оккупантами жителей, сбор и эксгумация тел завершается
- Оккупанты "зачищают" от трупов драмтеатр в Мариуполе: тела "сваливают насыпью" (видео)
- В Мариуполе оккупанты возобновили авиационные удары по заводу "Азовсталь" - Арестович