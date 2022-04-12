Центр кормил до 300 человек ежедневно и обеспечивал едой и средствами гигиены прикованных к постели больных людей.

В Северодонецке Луганской области оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи - в помещение попали сразу восемь снарядов.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отмечает, что здание центра подверглась массированному обстрелу - разрушены стены, произошло значительное возгорание склада.

"Центр кормил до 300 человек ежедневно и обеспечивал едой и средствами гигиены прикованных к постели больных людей. Общественные активисты ежедневно формировали наборы для маломобильного населения и на автомобилях, на велосипедах или даже пешком доставляли их гражданам", - отмечается в сообщении.

Ранее Денисова сообщила, что с территорий Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских жителей. Добавим, что социальная и критическая инфраструктура Северодонецка уже почти уничтожена.

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