Президент страны подчеркнул, что приоритетной для страны является сегодня проблема безопасности.

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что его стране придется увеличить расходы на оборону и, возможно, ввести обязательную военную службу для граждан страны, независимо от пола, чтобы минимизировать риски угроз со стороны России.

Об этом Левитс сказал в интервью агентству Reuters.

Латвия планирует постепенно увеличить свой оборонный бюджет до 2,5% от валового внутреннего продукта к 2025 году с нынешних примерно 2%.

Латвийский президент заявил что существующие планы расходов на оборону предусматривают строительство дополнительных военных баз для размещения дополнительных войск союзников по НАТО, но реальные расходы могут быть значительно выше.

"Сегодня приоритетом нашей политики является безопасность", - сказал Левитс.

Латвийский президент поддержал министра обороны страны Артиса Пабрикса в вопросе о возобновлении обязательной военной службы, от которой в Латвии отказались в середине 2000-х годов. При этом Левитс предложил, чтобы на службу призывали всех независимо от пола.

Обе предложенные изменения - относительно военной службы и любого увеличения расходов - будут рассмотрены парламентом, прежде чем вступят в силу. Министерство обороны хочет, чтобы военная служба началась добровольно в следующем году, а с 2028 года она станет обязательной.

На вопрос, ожидает ли он какого-либо прямого конфликта между странами Балтии и Россией, Левитс ответил: "нет... По первой и главной причине - НАТО способно защитить каждое государство-члена НАТО и для этого есть очень сильная политическая воля".

Напомним, Латвия продолжит поддержку беженцев из Украины до конца года.

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