Змею чудом спас один из украинских защитников.

Российские оккупанты смародерили питона в Харьковской области, а затем бросили его умирать в танке, охваченном огнем.

Как сообщает "Суспильне", оккупанты похитили змею из элитной бани в Купянске Харовской области. В сентябре во время штурма города украинские военные уничтожили два российских танка, а вблизи одного с ним обнаружили питона. Его спас украинский защитник Богдан.

"Я подбегаю, ловлю его как канат, и тащу за собой. Отбежал немного, скрутил его в клубок, под курткой зажал и побежал дальше, потому что танк начал взрываться. Добежал до разбитого дома, нашел мешок и положил его туда", - поделился воин.

Впоследствии оказалось, что питона похитили из бани города. Там было еще много змей, точнее их кусков. Спасенного питона назвали Купянском.

"Когда мы подбили танк, то пошли в разведку, нашли эту баню уже разбитую, и там было много тех змей, точнее, их куски валялись. Возможно, то он и сам дополз до тех танков погреться, но я не исключаю, что они его украли ради утешения или еды", – отметил Богдан.

Не только питон: оккупанты похитили енота

Во время отступления из Херсона российские интервенты из местного зоопарка стащили енота. Похищенное животное уже нашло способ продемонстрировать оккупантам свое отношение. На видео попало, как Херсонский енот укусил коллаборанта Владимира Сальдо.

Енота и других украденных зверей незаконно вывезли в оккупированный Крым по приказу русского командования.

Позже один из взятых в плен военных РФ попросил обменять его на украденного оккупантами енота.

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