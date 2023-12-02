В гостинцах, которые девушки передали захватчикам, были яды, узнали журналисты.

Во временно оккупированном РФ Крыму - в городе Симферополь, девушки пришли на контрольно-пропускной пункт одной из воинских частей, представились местными жительницами и передали российским оккупантам семь бутылок водки и немного закуски - сыр, хлеб, колбасу и рыбу.

Захватчики взяли алкоголь и закуску, выпили с товарищами, поели, а потом многие из них отравились, сообщает "кремлевская табакерка" в Telegram, ссылаясь на сведения источников. Источники утверждают, что "минусованы" 24 оккупанта, а еще 11 - госпитализированы.

"Пришли на КПП воинской части две милые девушки… Сказали охране, что хотят отблагодарить наших пацанов за все, за то, что те их защищают…", - говорится на канале.

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По сведениям источников, в принесенной девушками еде и водке были "огромные дозы мышьяка". Кроме того, в одной из бутылок нашли стрихнин. Стоит отметить, что мышьяк и стрихнин - это яды.

Девушек, которые принесли гостинцы, не нашли. Оккупанты выясняют, связан ли инцидент в Крыму с отравлением нескольких офицеров Федеральной службы безопасности России в пока еще подконтрольном противнику Мелитополе Запорожской области.

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2 декабря журналисты узнали, что в конце ноября в Крыму в результате урагана и шторма были "минусованы" 11 российских военных, а еще семь - считаются пропавшими без вести.

В сети сообщили, что РФ понесла потери на полуострове в пик непогоды, который был 26-27 ноября. По сведениям журналистов, захватчики уничтожены в Евпатории, Севастополе и в Сакском районе. Большая часть из "минусованных" противников якобы утонула. Раньше стало известно, что в результате непогоды в Крыму были затоплены вражеские окопы.

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