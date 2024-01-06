Поздно вечером 5 января под ударом был военный аэродром "Саки" в Новофедоровке, который находится в оккупированом Крыму.
"43-й истребительный авиационный полк служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. На вооружении - бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30", - написал мониториновый канал "Крымский ветер".
Около 23:45 во временно оккупированной Евпатории и районе вокруг города было слышно по меньшей мере пять взрывов, рассказал местный житель "Суспильному".
"Подписчики сообщают что в Михайловке, которая возле военного аэродрома, осколки упали на частный дом, возник пожар", - отмечает канал.
Патризанское движение АТЕШ также прокоментировало взрывы в Крыму.
"Ждем результатов. Все агенты работают. Так, для справки за декабрь по Евпатории мы сделали больше 10 вылазок, - написали они.
В Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО якобы "перехватила и уничтожила над Крымским полуостровом 4 украинские авиационные управляемые ракеты".
Атаки на военные объекты в Крыму
Вооруженные силы Украины успешно поразили российские склады боеприпасов во временно оккупированном Крыму.
"Днем 4 января подтверждено поражение Вооруженными силами Украины складов боеприпасов вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что нанесли успешный удар по командному пункту соединения войск РФ возле Севастополя.