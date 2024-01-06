Во временно оккупированной Евпатории и районе вокруг города было слышно по меньшей мере пять взрывов.

Поздно вечером 5 января под ударом был военный аэродром "Саки" в Новофедоровке, который находится в оккупированом Крыму.

"43-й истребительный авиационный полк служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. На вооружении - бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30", - написал мониториновый канал "Крымский ветер".

Около 23:45 во временно оккупированной Евпатории и районе вокруг города было слышно по меньшей мере пять взрывов, рассказал местный житель "Суспильному".

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"Подписчики сообщают что в Михайловке, которая возле военного аэродрома, осколки упали на частный дом, возник пожар", - отмечает канал.

Патризанское движение АТЕШ также прокоментировало взрывы в Крыму.

"Ждем результатов. Все агенты работают. Так, для справки за декабрь по Евпатории мы сделали больше 10 вылазок, - написали они.

В Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО якобы "перехватила и уничтожила над Крымским полуостровом 4 украинские авиационные управляемые ракеты".

Атаки на военные объекты в Крыму

Вооруженные силы Украины успешно поразили российские склады боеприпасов во временно оккупированном Крыму.

"Днем 4 января подтверждено поражение Вооруженными силами Украины складов боеприпасов вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что нанесли успешный удар по командному пункту соединения войск РФ возле Севастополя.

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