В нескольких городах полуострова прогремела серия громких взрывов.

Во временно оккупированном Крыму раздаются взрывы. По свидетельствам очевидцев, "бавовна" посетила Саки и Севастополь.

Как сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер", в Саках прогремело несколько взрывов. После этого кое-где исчез свет. Очевидцы утверждают, что взрывов было 3 или 4.

Затем стало известно, что в Севастополе "тревожно". В городе гудит сигнал воздушной тревоги и слышны звуки взрывов.

Как сообщил местный гауляйтер Михаил Развожаев, в Севастополе работает ПВО. В сети появились фото, на которых видно "прилет" в районе Стрелецкой бухты. Сейчас местные паблики идентифицируют, куда попали ракеты.

Как пишет "Крымский ветер", в районе Южной бухты Севастополя сейчас дымовая завеса. Там также есть "прилет".

Развожаев заявил, что над городом якобы сбили две воздушные цели. Впрочем, обломки сбитых ракет якобы упали на территорию школы. Опасность новой атаки сохраняется.

Кроме того, сообщается о попадании по аэродрому в Новофедоровке. Детали уточняются.

Взрывы в Крыму: последние новости

Два дня назад в российском Министерстве обороны отчитались о сбитии 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их якобы сбили над акваторией Черного моря и северо-западной частью оккупированного полуострова.

24 октября в сети сообщили, что в городе произошел мощный взрыв, от которого взрывной волной людям повыбивало окна. Они жаловались, что в городе не объявляли воздушную тревогу.

Россияне заявили, что в ночь на 30 октября Украина ударила по базе ракетно-зенитного полка РФ во временно оккупированном Крыму.

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