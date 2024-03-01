Крымский мост перекрыли.

В пятницу, 1 марта, в оккупированном Крыму звучат взрывы. Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной опасности.

Местные Telegram-каналы пишут о громких взрывах, от которых затряслись окна. Позже Развожаев заявил, что в Севастополе работает противовоздушная оборона, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное - не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - написал он.

Видео дня

Перекрыто движение по Крымскому мосту и через пункт пропуска Джанкой.

Информация обновляется...

Вас также могут заинтересовать новости: