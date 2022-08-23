Единственным средством борьбы с растущим социальным недовольством в политблоке АП видят раздачу денег россиянам.

В администрации президента России обсуждают возможный рост социального недовольства в стране из-за повышения цен и закрытия производств.

Это утверждают источники "Медузы".

Сейчас Путин настроен на "войну вдолгую" — об этом "Медузе" рассказали три источника, близких к АП. Кремль больше не пытается идеологически оформить эту стратегию. Власти РФ рассчитывают, что в ближайшее время недовольство граждан удастся "потушить деньгами".

Чиновники и политтехнологи считают, что тема войны с Украиной перестала быть центральной для россиян, поддерживающих Владимира Путина, в связи с чем они начинают обращать внимание на другие сферы жизни.

Одним из основных триггеров недовольства может стать подготовка детей россиян к школе. Люди неизбежно сравнивают, сколько они потратили на подготовку к школе в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну с Украиной, а сколько — в прошлом; и масштаб роста цен становится для них очевидным.

Оба источника обращают внимание, что тема войны начинает надоедать россиянам, "они устают от нее". При этом собеседники подчеркивают, что раньше интерес к военным действиям глушил социальное недовольство: "Зато у нас нет обстрелов — пусть цены и выросли; трудности ненадолго".

"А осенью люди будут возвращаться домой и из отпусков, и из виртуального участия в "спецоперации". То что происходит дома, им не очень понравится", — заявляет один из собеседников "Медузы".

"Осенью недовольных постараются закидать деньгами. Пусть это будут сравнительно небольшие суммы, но все равно получить их людям будет приятно", — уверен один из источников "Медузы".

Еще одна причина беспокойства Кремля — закрытие производств в регионах из-за ухода западных компаний. Проблемы с безработицей ожидаются в Калужской области, где расположены заводы крупных зарубежных автопроизводителей, Ленинградской области, где также есть крупные предприятия, принадлежавшие западным собственникам или зависящие от западных поставок, и в других промышленных регионах.

Единственным средством борьбы с растущим социальным недовольством в политблоке АП видят раздачу денег россиянам.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года безработица в РФ может вырасти более чем вдвое и превысить 9% впервые за последние 10 лет. По оценкам экспертов, в зоне риска около 2 млн рабочих мест.

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