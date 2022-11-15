По предварительным данным, никто не пострадал.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что на Киевщине вражеская ракета попала в частный дом.

"Вражеская ракета попала в дом мирных жителей одного из районов. Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия", - отметил он.

По словам Небытова, сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия атаки оккупантов.

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"По предварительным данным, пострадавших нет", - уточнил он.

Ракетная атака РФ по Украине: детали

Сегодня, 15 ноября, Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине.

В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.

Также известно о взрывах и попаданиях в объекты инфраструктуры во многих областях страны.

Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине.

В офисе президента ситуацию назвали "критической".