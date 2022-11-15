Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что на Киевщине вражеская ракета попала в частный дом.
"Вражеская ракета попала в дом мирных жителей одного из районов. Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия", - отметил он.
По словам Небытова, сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия атаки оккупантов.
"По предварительным данным, пострадавших нет", - уточнил он.
Ракетная атака РФ по Украине: детали
Сегодня, 15 ноября, Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине.
В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.
Также известно о взрывах и попаданиях в объекты инфраструктуры во многих областях страны.
Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине.
В офисе президента ситуацию назвали "критической".