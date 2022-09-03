Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Задержали и сообщили о подозрении 42-летнему киевлянину по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в течение июля – августа 2022 года подозреваемый из корыстных побуждений неоднократно передавал представителю РФ через мессенджер информацию о расположении и движении на территории города Киева подразделений и военной техники ВСУ.

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К указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций.

Во время задержания у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал во время совершения преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Война в Украине и предатели:

20 июля в Службе безопасности заявили, что с 24 февраля СБУ открыла более 800 производств по фактам осуществления коллаборационной деятельности. Среди подозреваемых - высокопоставленные должностные лица госучреждений, которые находятся на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.

По состоянию на 24 июля 2022 года полицейские расследовали более тысячи уголовных производств против коллаборантов.

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