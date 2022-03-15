Движение поездов не будет осуществляться

В Киеве во время комендантского часа с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта метро будет работать только как укрытие.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Во время усиленного комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта станции метро будут работать только в режиме укрытия. Движение поездов не будет осуществляться", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что во время комендантского часа без спецпропусков запрещено передвигаться по городу.

Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

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