Для этого полицейским понадобилось только стрелковое оружие.

В понедельник, 17 октября, столичные полицейские сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий Facebook.

В частности, он опубликовал эпические кадры процесса сбивания дрона от первого лица. На видео видно, что полицейские применили стрелковое оружие.

Видео дня

"А вот как все было от первого лица. "Шахид" подвергся отрицательному всплытию. Спасибо за службу! И только вперед! Ваша патрульная полиция", - написал Белошицкий.

РФ ударила по Киеву: подробности атаки дронами-камикадзе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6:23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.

Также уже сообщалось, что из-под завалов дома достали тело беременной женщины и ее мужа. Жертвами сегодняшней атаки дронов-камикадзе в столице уже стали три человека.

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