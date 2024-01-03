Начальник полиции Киевщины Анатолий Щадило заявил, что правоохранители на блокпостах выполняют исключительно свои функции, предусмотренные постановлением Кабмина.

Недавно в Сети распространилась информация, что полицейским на контрольно-пропускных пунктах приказали раздавать повестки военнообязанным. В полиции отреагировали на эти заявления.

"Полицейские Киевщины на блок-постах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации, а выполняют исключительно полицейские функции, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года N 1455", - подчеркнул начальник полиции Киевщины Анатолий Щадило в Facebook.

По его словам, правоохранители обеспечивают меры безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов и тому подобное.

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"Мероприятия, связанные с мобилизацией (осуществление досудебного расследования, административного задержания) полицией проводятся исключительно на основании постановления Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 года и только по обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона", - добавил чиновник.

Повестки на блокпостах и мобилизация

Как писал УНИАН, с 25 декабря в Киевской области начали разворачивать дополнительные блокпосты, которые будут функционировать, как ожидается, до 6 января.

Комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник рассказал, что увеличение количества блокпостов в столичном регионе связано с выполнением задач безопасности. Массово выписывать повестки на них не планируют, хотя уклонистов тоже будут пытаться вылавливать.

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