Эксперты Института объяснили, что даст ВСУ потенциальное освобождение этого населенного пункта.

Тактически значимые успехи Украины в районе Роботино и вокруг него на западе Запорожской области расширяют прорыв ВСУ и ставят под угрозу второстепенные российские линии обороны в этом районе.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Кадры с геопривязкой показывают, что ВСУ продвинулись дальше в Роботино и контролируют большую часть населенного пункта, а также добились дальнейших успехов к западу от Вербового.

Аналитики отметили, что российские оккупанты надеялись использовать свои позиции в Роботино и вокруг него в качестве отправной точки для контратак против западного фланга украинского наступления к востоку от населенного пункта, где украинские силы расширяют свое проникновение через первые линии обороны россиян.

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Эксперты Института допустили, что наступление ВСУ через само Работино и потенциальное освобождение населенного пункта лишат российские силы позиций около западного фланга украинского прорыва и, следовательно, дадут украинским военным больше пространства для маневра для начала наступательных операций на вторичную линию обороны россиян, которая проходит к югу от Роботино и на западную окраину Вербового.

"Успешный глубокий прорыв российских оборонительных линий потребует расширения первоначального прорыва, чтобы не дать российским оккупантам отрезать слишком узкий коридор", - отметили аналитики.

В ISW подверкнули, что в настоящее время ВСУ продвинулись примерно на 2 км к второстепенным линиям российской обороны относительно их комплекса полевых укреплений, состоящих из противотанковых рвов и "зубов дракона".

При этом в Институте отметили, что масштабы минных полей в этом районе неясны, хотя допустили, что участки перед второстепенными линиями обороны могут быть заминированы меньше, чтобы оккупанты имели возможность отступать.

Ранее в ISW прогнозировали, что в этом районе второстепенные линии обороны россиян могут быть слабее, чем первые из-за нехватки ресурсов для их обустройства.

Ситуация в районе Работино

22 августа бойцы 47-й ОМБР подтвердили, что прорвались в Работино.Как отмечают эксперты, Работино было для ВСУ самой большой преградой в продвижении в сторону Токмака.

Вчера аналитики Института по изучению войны подтвердили, что ВСУ имеют тактические успехи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Бойцы Сил обороны продолжают проводить контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей и на востоке Украины.

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