Аналитики отметили, что россияне проводят безуспешные атаки вокруг Кременной.

Российские войска нанесли ограниченные наземные удары по линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Там отметили, что ВСУ отбили наземные атаки оккупантов в районе Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Спорного (26 км к югу от Кременной).

Кроме того, российские войска провели безуспешные наземные атаки вблизи населенных пунктов Синьковка (8 км к северо-востоку от Купянска), Невское (19 км к северо-западу от Кременной) и Макеевка (22 км к северо-западу от Кременной).

Видео дня

Аналитики отметили, что на кадрах с геолокацией видно, как неустановленное подразделение российской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) наносит удар беспилотником по украинским позициям южнее Торского (16 км к западу от Кременной).

А по сообщению главы Луганской ОВА Армета Лысогора, даже когда россияне прекращают наступления, они не экономят снаряды, нанося массированные удары по селам и позициям украинских военных. "Вчера противник бил из авиации по Невскому и Белогоровке. В сторону Белогоровки снова попытался продвинуться, ища слабые места в нашей обороне. Не нашел – благодаря стойкости и мужеству защитников Украины!", - отметил он.

Ситуация в Луганской области

В Луганской области также идут сильные бои. При этом оккупированные районы области россияне используют для размещения своих раненых. А гражданских выселяют из их домов и селят туда новоприбывший военных. Также в области усиленно раздают российские паспорта.

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