Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За сутки украинские военные отбили почти 60 вражеских атак, бои в Бахмуте продолжаются. Как говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"За прошедшие сутки было отбито 58 вражеских атак. В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка", - говорится в сообщении.

Так, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки, на Авдеевском - в районе Авдеевки и Первомайского Донецкой области, на Марьинском - в районах Марьинки и Новомихайловки.

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"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного", - добавили в Генштабе.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Война в Украине: Новости

Украинские военные ликвидировали за сутки еще около 470 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 190 510 человек.

А в районе Кременной российские оккупанты не могут провести успешные атаки. В свою очередь ВСУ продолжают уничтожать российские тылы в Луганской области.

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