Аналитики Института подтвердили факт "бавовны" на нефтебазе в оккупированных Ровеньках за 100 км от линии фронта.

ВСУ добились небольших успехов в районе Кременной. На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы продвигались к северо-востоку от населенного пункта Верхнекаменское в 18 км от Кременной и к юго-востоку от Белогоровки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В частности, украинские силы отбили некоторые позиции возле Белогоровки, а российские оккупанты провели безуспешные наземные атаки в районе Невского и Макеевки.

В отчете отмечается, что ВСУ продолжают обстреливать российские логистические узлы в тыловых районах оккупированной Луганской области.

Видео дня

Аналитики привели пример, что российские оккупационные власти заявили, что 22 апреля украинские силы нанесли удар с HIMARS по Алчевску (более 50 км от линии фронта), а в оккупированных Ровеньках под удар попала нефтебаза (более 100 км от линии фронта). "На кадрах с геолокацией было видно, как пожарные пыталисьпотушить пожар в Ровеньках", - сообщили аналитики.

Ситуация в Луганской области

23 апреля в Генштабе сообщили, что в населенном пункте Мостики Луганской области в помещении местной школі российские захватчики обустроили военный госпиталь, где находится большое количество раненых.

Похожий случай произошел и сегодня - в Генштабе сообщили, что в городе Хрустальный оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы.

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