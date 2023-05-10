Также эксперты проанализировали выступление российского президента Путина на параде в Москве.

РФ крайней волной ракетных ударов по Украине намеревалась показать, что сдерживает предстоящее контрнаступление ВСУ, но, на самом деле, существенного влияния это не имеет.

Об этом говорится в свежем обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW). Эксперты считают, что российские силы пытаются проводить почти ежедневные серии ракетных ударов, чтобы показать, что сдерживают потенциальные будущие украинские контрнаступательные операции. "Но снижение эффективности ударов, вероятно, не является существенным фактором, сдерживающим украинские действия", - считают аналитики.

Кроме того, в отчете Института отмечается, что президент РФ Владимир Путин не использовал обращение к 9 мая для каких-либо значительных изменений в своей риторике. Он по-прежнему представил РФ такой силой, которая успешно противостоит всему Западу.

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В ISW также отметили, что Путин попытался использовать празднование "Дня Победы" для сплочения партнеров из стран постсоветского пространства, многие из которых стремятся уменьшить зависимость от Кремля с февраля 2022 года.

Недавние ракетные удары по Украине

Вечером 8 мая россияне выпустили 8 крылатых ракет "Калибр" по восточным областям Украины. А рано утром 9 мая оккупанты совершили пуски 17 крылатых ракет с четырех самолетов стратегической авиации Ту-95МС. За эти две волны атак украинская ПВО сбила 23 из 25 российских ракет.

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