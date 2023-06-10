Аналитики отметили, что в настоящее время нет никаких данных, подтверждающих заявления оккупантов.

Украинские и российские силы провели ограниченные и локальные наземные атаки южнее Кременной.

Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). ВСУ отбили российские наземные атаки вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Веселого (32 км к югу от Кременной).

Аналитики отметили, что российский военкор сообщил о продолжении ограниченных боев возле Белогоровки, и заявил, что боевики "ЛНР" незначительно продвинулась в этом районе, а бывший чиновник "ЛНР" Родион Мирошник утверждал, что российские силы контролируют большую часть Белогоровки. Однако ISW не может подтвердить эти заявления.

Видео дня

Кроме того, аналитики добавили, что на опубликованных кадрах с геолокацией видно, что 24-я отдельная гвардейская бригада спецназа РФ продолжает действовать в районе Кременной.

Ситуация в Луганской области

Бои под Белогоровкой идут уже длительное время. Весной российские оккупанты имели определенные успехи в направлении Белогоровки и уже вплотную приблизились к населенному пункту. Как сообщал тогда глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, наибольшая активность боевых действий наблюдается в Кременских лесах и в направлении Белогоровки.

Вас также могут заинтересовать новости: