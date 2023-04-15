Наибольшая активность боевых действий наблюдается в Кременских лесах и в направлении Белогоровки.

Российские оккупанты имели определенные успехи в направлении Белогоровки и уже вплотную приблизились к населенному пункту, рассказал в эфире Эспрессо глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

Наибольшая активность боевых действий наблюдается в Кременских лесах и в направлении Белогоровки, отметил он.

"Ситуация остается сложной. Интенсивность боевых действий не уменьшается. Наибольшая активность - это Кременские леса, это Белогоровка. Россияне имели определенные успехи в направлении Белогоровки, они приблизились вплотную к населенному пункту", - сказал Власенко.

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Обстрелы деоккупированных территории Луганской области увеличились, подтвердил глава РВА: "Интенсивность артиллерийских обстрелов не спадает, продолжаются авиационные удары. На Луганщине линия фронта без изменений за исключением направления Белогоровки".

Вместе с тем в отчете Институт изучения войны от 15 апреля не фиксировал каких-то значительных продвижений оккупантов в направлении Белогоровки. Аналитики утверждают, что силы РФ вели ограниченные наступательные действия в районе Кременной.

Генштаб накануне сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к югу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной) и возле Белогоровки (12 км к югу от Кременной). Российские пропагандисты тоже подчеркивали, что попытки оккупантов продвинуться в направлении Торского (в 16 км к западу от Кременной) и Невского (18 км к северо-западу от Кременной) потерпели неудачу.

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Продолжаются жестокие бои с оккупантами за Бахмут и Марьинку. Горячо в течение 14 апреля было и на Лиманском и Авдеевском направлениях. В Бахмуте россияне продвигаются медленно, "берут один дом в день" и проводят неудачные ротации личного состава, поделился военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

На подмогу "вагнеровцам" Путин бросил профессиональную десантуру, однако и она оказывается под артиллерийским и минометным огнем ВСУ. Самые ожесточенные бои продолжаются на улице Чайковского, потому что именно через нее проходит "дорога жизни" ВСУ.

По словам бойца ВСУ, у россиян в Бахмуте появилось несколько проблем: дефицит артбоеприпасов в десантно-штурмовых бригадах, невозможность использования аэроразведки из-за погодных условий и частичное или полное отсутствие связи между тремя подразделениями, которые военному ВСУ удалось идентифицировать.

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