Там опровершли заявления оккупантов о взятии новых позиций в районе Невского.

Российские оккупанты провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), россияне вели безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Масютовка в 13 км к северо-востоку от Купянска и Белогоровка в 10 км к югу от Кременной.

Также аналитики отметили, что появлялась информация о том, что российские войска заняли новые позиции в районе Невского в 18 км к северо-западу от Кременной, однако визуальных подтверждений этому утверждению ISW не наблюдал.

Видео дня

Кроме того, как сообщили в ISW "на видеозаписи, опубликованной 23 мая, якобы запечатлены неустановленные российские подразделения ВДВ, действующие в лесах у Кременной".

Ситуация в Луганской области

Россияне на оккупированной территории области проводят принудительную паспортизацию местного населения, а также выискивают мужчин для того, чтобы забрать их воевать против ВСУ.

Также в последнее время появилась подтвержденная информация о том, что ВСУ прицельно уничтожают в тылу врага логистические объекты.

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