Временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации подчеркнул, что украинские удары по складам боеприпасов и логистическим маршрутам оккупантов являются сигналом, что захватчикам пора убираться прочь с украинской территории.

Военные Вооруженных сил Украины приближают освобождение Херсонской области от российских оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

"Наши Вооруженные силы во исполнение приказа президента Украины Владимира Зеленского продолжают давить на врага и шаг за шагом приближают освобождение территорий Херсонской области от российского оккупанта. Действительно, очень метко и эффективно работают по складам боеприпасов, по скоплениям живой силы и очень эффективно в последнее время по логистике врага", - сказал Бутрий.

Он напомнил об украинских ударах, нанесенных по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, по Дарьевскому и по Каховскому мостам.

"Это значительно ослабило их логистические движения (российских оккупантов - УНИАН). То есть, движение по этим мостам тяжелой техники на сегодня, скажем, очень затруднено. У них есть там попытка ремонта этих мостов. Есть сообщения о том, что они планируют наведение каких-то понтонных переправ, но поверьте, наши воины как работают эффективно, так и будут. Я думаю, что это им (оккупантам) не поможет. И это сигнал того, что (оккупантам) пора бежать с нашей территории Украины и Херсонской области", - отметил Бутрий.

Ранее была информация, что рашисты экстренно доставляют на Херсонщину вооружение.

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