Ранее существовала информация о том, что Игорь Колыхаев может находиться в плену, но не было официального подтверждения этому.

Руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников прокомментировал сообщения о пребывании в российскому плену мэра Херсона Игоря Колыхаева.

В эфире телемарафона он уточнил, что ранее существовала информация о том, что Колыхаев может находиться в российском плену, но не было официального подтверждения этому.

"Были разные слухи и разная информация в том числе о том, что он находится в плену. Сейчас мы все получили информацию от Красного Креста, что якобы они подтвердили, что он находится в плену и будет подаваться возможно на обмен. Такая информация у нас есть и мы будем следить за ситуацией дальше, как она будет развиваться", - акцентировал Толоконников

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Кроме того, руководитель пресс-офиса ОВА рассказал, что ситуация на правобережье Херсонщины остается напряженной из-за мощных ежедневных российских обстрелов, которыми враг целит по жилым кварталам и гражданским объектам.

"Обстрелы не уменьшаются, каждый день и ночь, мы считаем 300-500 снарядов по правобережной Херсонщине выпускают россияне. Это и авиабомбы почти каждый день. Сегодня две авиабомбы уже сбросили россияне на Одрадокаменку. Утром обстреляли Белозерку, там женщина получила ранения и травмы. Также Никольское было под обстрелами, там КАБом почти разрушили россияне. Уже после обеда получили сообщение о том, что в селе Максима Горького один человек погиб, а один был ранен в результате наезда трактора на мину", - сказал Толоконников.

Что касается ситуации на оккупированной части левобережья Херсонщины, то там заметны постоянные движения российских военных и враг осуществляет "ротации, усиления", оккупанты "выводят из разных населенных пунктов свои войска, но потом возвращают".

"Также ощутимо, что они перебрасывают часть на усиление того же самого Токмака, но думаю, наши военные все понимают и наша разведка, в том числе. Продолжается контрбатарейная борьба по левому берегу, по скоплению оккупантов", - акцентировал Толоконников.

Руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА добавил, что россияне усилили проведение мобилизационных мероприятий среди жителей оккупированной части Херсонщины.

"После проведения своих псевдовыборов, там активно мобилизуют наших херсонцев, люди, конечно, никто не хочет идти воевать против своих", - подчеркнул Толоконников

По его словам, на оккупированной Херсонщине есть и коллаборанты "которые готовы умереть за оккупантов", но вся информация о них известна и они обязательно будут нести ответственность за все свои действия.

"Нам подают информацию и правоохранительные органы, и служба безопасности. И конечно те, кто участвовал в организации этих псевдовыборов, эти 100-процентные коллаборанты будут обязательно наказаны", - отметил Толоконников.

Похищение Колыхаева и ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, в июне 2022 года российские захватчики похитили и вывезли в неизвестном направлении мэра Херсона Игоря Колыхаева, который несмотря на российскую оккупацию, не хотел покидать горожан, но отказывался сотрудничать с оккупантами.

Сегодня, 17 сентября сын городского головы Херсона Игоря Колыхаева рассказал, что 13 сентября он получил информацию от Международного комитета Красного Креста о том, что российская сторона подала его отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории РФ "где именно и о состоянии его здоровья – не отметили".

Также известно, что прифронтовые населенные пункты Херсонщины страдают от ежедневных обстрелов российских оккупантов. Недавно после полуночи оккупанты из артиллерии обстреляли село Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок, а еще 4 человека получили ранения.

Силы обороны юга продолжают вести контрбатарейную борьбу на южном направлении и выбивают русских с их позиций. В результате успешных действий ВСУ российских захватчиков удалось оттеснить на расстояние от 3 до 4 километров на разных участках фронта, однако ситуация остается напряженной и ВСУ необходимо зачистить от врага полосу в примерно 30 км, чтобы это было действительно результативно.

По данным британской разведки российские войска укрепляют оборону в стратегически важном для них оккупированном городе Токмак Запорожской области. Российские оккупанты разворачивают дополнительные блокпосты, противотанковые оборонительные ежи и выкапывают новые окопы.

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