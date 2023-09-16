Сейчас ВСУ необходимо зачистить от врага полосу в примерно 30 км, чтобы это было действительно результативно.

В результате успешных действий украинских военных на юге страны российских захватчиков удалось оттеснить на расстояние от 3 до 4 километров на разных участках фронта.

Ситуация на юге остается достаточно напряженной, украинские военные продолжают вести контрбатарейную борьбу и выбивать россиян с их позиций, отметила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас врага удалось отодвинуть на разных участках на расстояние от 3 до 4 километров.

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"Но объективно нам нужно зачистить полосу хотя бы в 30 км, чтобы это было действительно результативно", - отметила Гуменюк.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения с россиянами. По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались прорвать украинскую оборону в районах ягодного и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, ВСУ имели успех во время наступления в районе Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении продолжается наступление ВСУ, в результате которого враг несет значительные потери и отходит с занимаемых позиций. В частности, за прошедшие сутки украинские бойцы имели частичный успех в районах ивового и Новопрокоповки Запорожской области.

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