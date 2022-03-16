Она осознавала, что эти данные будут использоваться врагом для дальнейших бомбежек города.

В Харьковской области арестовали женщину, которая передавала оккупантам информацию о местонахождении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении гражданке Украины в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). В порядке ст. 615 УПК ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая с 25 февраля по 9 марта с помощью мессенджера передавала представителю страны-агрессора сведения о местонахождении военной техники, личного состава ВСУ, а также об их перемещении по Харькову.

Отмечается, что она осознавала, что эти данные будут использоваться врагом для дальнейших бомбежек мирного города.

Вас также могут заинтересовать новости: