Ужесточение санкций ухудшит состояние России.

Запасов России хватит еще максимум на два года полномасштабной войны в Украине.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина". По данным разведки, Россия сможет вести войну еще в 2023 и максимум - в 2024 году. Однако в случае усиления санкционного давления на агрессора, запас может уменьшиться.

"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это - если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньшим", - сказал представитель ГУР.

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Когда закончится война в Украине

Глава ГУР Кирилл Буданов убежден, что до конца лета 2023-го ВСУ выйдут на границы 1991 года. Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко также считает, что война закончится уже в октябре или ноябре этого года.

В СНБО считают, что спрогнозировать точные сроки окончания войны невозможно.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что когда Украина выйдет на свои границы, это не будет означать завершение войны против России. По его словам, есть два этапа войны и это будет только первый.

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