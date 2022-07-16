Он однозначно будет, уверены в Главном управлении разведки.

Перелом в войне с РФ в пользу Украины будет зависеть от нескольких факторов.

Об этом во время всеукраинского информационного телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Он однозначно будет, но это будет зависеть, во-первых, от того, насколько мы сможем остановить наступательный темп российских войск. А, во-вторых, насколько будет активной и широкомасштабной помощь, которую оказывают наши партнеры, потому что это важно и для обороны, и для наступательных действий", - сказал он.

Также Скибицкий добавил, что на сегодня ГУР фиксирует активность противника на всей линии фронта.

"Военная разведка сегодня фиксирует активность противника, причем это не только ракетные удары, которые наносятся с воздуха и с моря. Мы видим обстрелы по всей линии соприкосновения, по всей линии фронта. Идет активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов. Есть определенная активизация противника вдоль всей линии фронта", - сказал он.

Кроме этого, Скибицкий подтвердил информацию о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил группировки российских войск, однако неизвестно, сделал ли это он на неподконтрольной территории Украины.

"По нашей оценке, было заслушивание командующих относительно дальнейших действий и проведения операции, подвел итоги тех мер, которые были предприняты. А по некоторым данным, даже вручал награды офицерам и генералам, отличившимся в этой операции. Но однозначно сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий", - сказал представитель ГУР Минобороны.

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