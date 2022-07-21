Украинские защитники хотят остановить наступательный порыв оккупантов.

ВСУ планируют остановить наступательный темп России к осенне-зимнему периоду.

Об этом на брифинге сообщил замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Если говорить насколько критическая ситуация, мы должны говорить о том, что хотим - не хотим, но идет осенне-зимний период. Как правило, он очень сложен для ведения боевых действий. Во-первых, необходимо остановить наступательный порыв, наступательный темп РФ, соответственно другие операции планируются за тем же самым непосредственным приказом верховного главнокомандующего о проведении операций", - объяснил он.

По словам Скибицкого, союзники Украины все понимают и поставляют на фронт больше военной техники и оружия.

Замглавы ГУР добавил, что это уже позволило уничтожить большое количество пунктов управления и заставить врага отвести свои склады от линии фронта.

Как ранее писал УНИАН, Россия распространяет ложь, чтобы сорвать поставки вооружения в Украину.

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