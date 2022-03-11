В течение суток враг нанес несколько ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Николаевской областях.

В течение текущих суток враг совершил несколько авиаударов по четырем областям - Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Николаевской, погибли два человека.

Об этом сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Владимир Демчук в эфире информационного телемарафона.

"С 6:00 враг совершил несколько ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре населенных пунктов в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Николаевской областях. В частности, нанесено три авиаудара по городу Днепр. В результате повреждены гражданские объекты, один разрушен. Погиб один человек, еще один пострадал. Ликвидирован пожар на фабрике обуви. В Луцке в результате авиаудара погиб один человек, пострадали пять. В Ивано-Франковске в результате авиаудара пострадали пять человек", - сказал он.

Демчук добавил, что силами ГСЧС в течение дня в Житомирской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях продолжались спасательные работы и разбор завалов.

Также, по его словам, с помощью ГСЧС в течение суток из городов были эвакуированы около 3 тыс. человек.

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