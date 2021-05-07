Прощание с бойцом пройдет 10 мая в Кременчуге.

В пятницу, 7 мая, в госпитале скончался военнослужащий 57-й бригады Юрий Опришко, которого 9 апреля ранили в голову в районе Старогнатовки на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба центра комплектации и соцподдержки Полтавской области.

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После ранения бойца доставили в госпиталь в Мариуполе, затем перевезли во Львов.

Как сообщает «Новинарня», у бойца остались супруга и двое детей.

Прощание с бойцом пройдет 10 мая в Кременчуге.

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Автор: Денис Прядко