Данный вопрос будут обсуждать на следующей неделе.

В российской Госдуме на следующей неделе обсудят инициативу коммунистов о признании оккупированных районов Донбасса - так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сегодня утром сообщил в своем Телеграм-канале спикер Думы Вячеслав Володин.

По его словам, поддержать соответствующее обращение к Путину уже выразили готовность фракции "Справедливой России" и "ЛДПР" опального Владимира Жириновского.

"Думаю, депутатов от "Единой России" - они неоднократно высказывались по этой теме - также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР". Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам - рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы", - сказано в сообщении.

Володин в традиционной для российской риторики манере обвинил руководство Украины в "игнорировании Минских соглашений", а НАТО - в стремлении "оккупировать Украину". Он также заявил о необходимости "искать решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников" на оккупированном Донбассе.

Признание "ЛДНР" Россией: что известно

Ранее коммунистическая партия РФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к Владимиру Путину, призвав его признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил сомнение, что РФ сможет признать "ЛДНР".

В Кремле сначала заявили, что не видели проекта документа, но вскоре добавили, что не будут его комментировать до принятия решения Госдумой.