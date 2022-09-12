Ни одно государство ранее не поставляло Украине западные танки.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила запрос Украины в поставке боевых танков.

Ее цитирует Reuters.

"До сих пор ни одна страна не поставляла западные боевые машины пехоты или основные боевые танки. Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке", - сообщила Ламбрехт.

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Генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт прокомментировал это решение:

"Мы не хотим, чтобы нас постепенно втягивали в войну, мы не хотим побудить Россию действовать в результате иррационально и нападать на другие государства", - сказал он.

Также Кюнерт добавил, что ни одно государство ранее не поставляло Украине западные танки. Однако он подчеркнул, что поддерживает круговые обмены, то есть когда боевые танки передают восточноевропейским странам НАТО, а те в свою очередь отдают Украине советские танки.

12 сентября появилась информация, что некоторые партии Бундестага требуют от правительства Германии усилить поддержку Украины оружием.

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