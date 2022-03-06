23 февраля российские войска по поручению Путина совершили полномасштабное вторжение.

Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 24:00 5 марта.

К нанесению авиационных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях привлекались самолеты Су-35С, Су-34, Су-25 с аэродромов на территории РБ (Барановичи, Лунинец, Лида). Кроме того, бомбардировщики Су-34 с аэродрома Бутурлиновка наносили авиационные удары по украинской инфраструктуре в районе города Сумы.

На Полесском направлении группировка оккупационных войск действует в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

По имеющимся данным, подразделения ВС РФ, понесшие значительные потери в районе аэропорта Гостомель, передислоцируют в направлении н. п. Белогородка. Враг не оставляет попыток выхода к юго-западной окраине Киева.

На Северском направлении оккупант проводит наступательную операцию на северо-востоке Украины.

В направлении Козельца зафиксировано перемещение до 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе ТОС-1 "Буратино".

Продолжается перегруппировка войск врага на Броварском направлении. Осуществляется выдвижение подразделений в направлении н.п. Победа. Оккупанты пытаются подойти к трассе Бровары – Борисполь.

Осуществляется выдвижение подразделений вражеской армии для проведения наступления на Чернигов и Нежин.

На Слобожанском направлении российские войска после многочисленных потерь осуществляют перегруппировку, с целью возобновления наступления в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков.

По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник пытается продолжить наступательные действия на направлении Днепр и Запорожье.

На Северодонецком направлении враг пытается развить наступление по направлению на Изюм, но остановлен по р. Северский Донец, сейчас накапливает живую силу и технику для возобновления наступления.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать город Мариуполь, осуществлять артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры города.

На Николаевском направлении враг вел в течение дня наступательные действия по направлению на город Николаев, но понес значительные потери. Успеха враг не достиг.

На Запорожском направлении противник ведет наступление на Запорожье, в направлении н. п. Новая Одесса и Николаев.

На Южнобугском и Бессарабском направлениях подразделения оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) находятся в повышенной степени боевой готовности.

"Морально-психологическое состояние личного состава на низком уровне. Большинство военнослужащих не желают участвовать в боевых действиях на территории Украины. В то же время "глава" самопровозглашенной ПМР Красносельский пока исключает возможность привлечения подразделений "ВС ПМР" в войне России против Украины", - информируют в Генштабе.

В течение суток нанесены существенные потери личному составу и технике оккупационных войск.

"Сбиты 4 вертолета, 5 самолетов и 1 БПЛА, произошло несколько авиационных налетов на колонны техники противника, потери уточняются", - говорится в сообщении.