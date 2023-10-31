В течение суток на фронте произошло 59 боевых столкновений.

На востоке и юге Украины обстановка остается сложной, враг предпринимал попытки штурмовать позиции Сил обороны. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области. Здесь наши воины отбили более 10 атак. Противник нанес авиационные удары в районах Песчаного, Новосергиевки и Чернещины Харьковской области. На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области и вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области.

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области. Всего Силы обороны отразили 15 атак захватчиков на этом направлении. Также противник нанес авиационный удар в районе Ласточкиного Донецкой области.

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Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отбили около 20 атак. Также противник нанес авиационный удар вблизи Константиновки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

Российские оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области.

На Лиманском направлении враг не штурмовал, а нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

Как сообщает Генштаб, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего по безопасности в Черном море, а также заслушал доклады командующих о ситуации в Купянске, Авдеевке, Херсоне.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона рассказал, что следующая - третья волна наступления российских оккупантов на Авдеевку - будет мощнее предыдущих, потому что враг делает выводы из ошибок.

Противник делает определенные перегруппировки, подтягивает технику, личный состав. По словам Барабаша, третья волна наступления оккупантов может быть мощнее двух предыдущих, потому что враг делает выводы из своих ошибок. Кроме того, по мнению руководителя города, из-за ухудшения погодных условий будет усложняться логистика для Сил обороны.

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