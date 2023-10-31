Президент Украины раскрыл, что именно обсуждалось.

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего касательно безопасности в Черном море, а также заслушал доклады командующих о ситуации в Купянске, Авдеевке, Херсоне.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Длительная, важная Ставка. В Международный день Черного моря - о безопасности именно в этом регионе. Беспрепятственная работа "зернового коридора". Борьба с действиями врага, которые ставят под угрозу мирное судоходство. Снижение возможностей вражеского флота. Доклады командующего ВМС ВСУ Неижпапы, начальника ГУР МО Буданова, главы СБУ Малюка. Безопасность Одесской области: защита людей, энергетических объектов, портовой инфраструктуры. Усиление региональной системы ПВО. Так же усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах. Командующий Воздушных сил Олещук", - отметил он.

По словам Зеленского, также был обсужден вопрос наращивания отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта и графики поставки оружия от партнеров.

Зеленский изменил состав Ставки

Раньше Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Так, в персональный состав Ставки войдет Баргилевич Анатолий Владиславович, который является командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

В то же время Сергея Крука (экс-глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) и Игоря Танцюру (бывший командующий Сил ТРО) из состава Ставки вывели.

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