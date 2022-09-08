Удары украинских военных по базам оккупантов в Крыму влияют на моральный дух.

Взрывы в оккупированном Россией Крыму оказали положительное влияние на ситуацию на фронте.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Freedom.

По его словам, благодаря ударам по базам оккупантов на полуострове активность российской авиации в Черноморском регионе уменьшилась.

Он отметил, что оккупанты теперь задумались, какую технику стоит оставить на оккупированном полуострове, и продолжать ли там держать склады с боеприпасами.

"Любой аэродром может быть под прицелом наших вооруженных сил, уже противник делает корректировку... Любой аэродром "подскока" - это необходимость для авиации, особенно той, которая не может работать с дальних расстояний. Среди таких - штурмовики и вертолеты, радиус действия которых небольшой и им нужны аэродромы поближе к нашей территории", - рассказал Игнат.

Также он отметил, что удары по базам оккупантов в Крыму влияют на моральный дух.

"Технически они еще подтянут еще самолеты недостяющие, и "пушечного мяса" у них еще достаточно, чтобы подтянуть. Моральный фактор подействовал - они чувствовали себя "как в крепости", что можно безнаказанно вылетать и наносить ракетные удары по украинским городам. Теперь они уже не чувствуют безнаказаность. Это уже не "крепость", это украинская земля с которой нужно уходить. Этот моральный фактор очень давит на всех оккупантов", - сказал Игнат.

Как сообщал УНИАН, ранее ВСУ признали свою причастность к взрывам в оккупированном Крыму. Авиабазы на полуострове стали целью для серии ракетных ударов.

Взрывы в Крыму - что известно

На полуострове 9 августа случилась серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке, с которой самолеты противника летали бомбить Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области. СМИ узнали, что в результате взрывов погиб один человек, а пять - пострадали.

В Минобороны России утверждали, что на авиабазе в Крыму взрывы спровоцировала детонация боеприпасов.

Позже украинская сторона сообщила, что на полуострове были уничтожены девять самолетов противника.

16 августа рано утром в Крыму снова прогремели взрывы. В Минобороны РФ сообщили, что возле Джанкоя была диверсия, и случились взрывы на складе военного назначения.

Позже полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан рассказал, что в захваченном Россией украинском Крыму в августе были взрывы на нескольких военных аэродромах, были поражены средства логистики и несколько складов.

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