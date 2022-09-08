Армейский тактический ракетный комплекс "снесет" пролет моста практически сразу.

Военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что в дальнейшем на временно оккупированный Крым обрушится много "бавовны". ВСУ не прекратят бить по полуострову и позициям рашистов. Особое внимание могут уделить незаконному Керченскому мосту.

Об этом Свитан рассказал в интервью Юлии Латыниной.

Он отметил, что сейчас украинские ракеты бьют по Сакам. А вскоре будут взрывы на складах в Джанкое. Сейчас, скорее всего, принимаются решения о нанесении ударов, считает Свитан. И уже скоро Украина, вероятно, сможет бить по Крыму из тактического ракетного комплекса ATACMS.

"В ближайшее время будут нанесены удары по другим частям нашего украинского Крыма... На "Рамштайне" нам, скорее всего все-таки передадут ATACMS. Они, может, у нас уже и есть, просто мы их не используем. Нам или их передадут, или разрешат их использовать. Я думаю, и ATACMS также подключатся к работе по Крыму, по уничтожению военной инфраструктуры. Я думаю, первым будут применения по Крымскому мосту, по съезду в сторону Керчи", - заявил военный.

Он рассказал, легко ли разбить Крымский мост при помощи ATACMS. По мнению Свитана, пролеты Антоновского и Керченского моста примерно одинаковы по загруженности и закладке. По Антоновскому бьет либо артиллерия, либо HIMARS. А у ATACMS боевая часть куда больше, она куда сильнее по взрывной мощи, отметил Свитан. И "приход" такой ракеты будет явно заметен. Хватит 10 ракет, чтобы снести пролет и уничтожить съезд, считает эксперт.

"Это не ракета М-31... Это разные ракеты, с разными боевыми частями...", - добавил Свитан и отметил, что после ударов из ATACMS мост будет уничтожен практически сразу.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ВСУ рассказали, как взрывы в Крыму повлияли на оккупантов.

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